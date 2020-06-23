США рассказали о готовности работать с Россией ради Договора по открытому небу

США все еще готовы работать с Россией ради решения вопросов в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Об этом рассказано в ежегодном докладе Госдепартамента о соблюдении государствами договоров по контролю за вооружениями, их нераспространению и разоружению.

В документе указано, что пока США остаются стороной договора, поэтому продолжит сотрудничать с партнерами и союзниками «в ответ на допускаемые Россией нарушения». В частности, речь идет о работе в консультативной комиссии, ее рабочих группах и на других площадках.

Госдеп утверждает, что одним из нарушений Москвы можно считать введение ограничений на дальность полетов над Калининградской областью: ДОН допускает полеты на расстояние до пяти тысяч километров, а российская сторона ограничила их дальностью в 500 километров. Госдеп также указал на то, что Россия отказывает Штатам в проведении мониторинговых полетов у границ Абхазии и Южной Осетии.

21 мая стало известно о решении США выйти из ДОН. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно ему, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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