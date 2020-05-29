В Германии призвали США остаться в Договоре по открытому небу. Члены всех парламентских групп обратились в письме к Конгрессу США с соответствующей просьбой, пишет Spiegel.

Политики из всех политических групп Бундестага призвали США соблюдать условия договора.

По их мнению, соглашение является «важным инструментом военной прозрачности и укрепления доверия». Соблюдение условий договора позволит отвечать «общим интересам безопасности» Соединенных Штатов и их союзников, говорится в письме.

Обращение инициировано депутатом партии Христианско-демократического союза (ХДС) Николаем Лёбелем. Письмо было отправлено в пятницу, 29 мая, его подписали более 20 членов всех парламентских групп Комитетов по иностранным делам и обороне.

О решении США выйти из договора стало известно 21 мая. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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