В России назвали причины выхода США из Договора по открытому небу

В Минобороны России назвали причины выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков перечислил их в интервью газете Минобороны «Красная звезда».

По его мнению, есть как минимум две причины. Также, по его словам, действительные причины выхода США из ДОН «не те, которые декларируются американцами».

«Первая. Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и другие), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы», — отметил он.

Вторая причина, по его мнению, нежелание США допускать инспекцию своей территории. Она связана с тем, что выросли преимущества российской стороны в получении информации, считает Рыжков. Начальник Центра добавил, что «на направлении внедрения в ДОН передовых технологий» Россия обогнала партнеров примерно на шесть или даже семь лет.

«Из практики могу сказать, что при реализации договоров в сфере контроля над вооружениями имеют место разного рода спорные ситуации как правового, так и технического характера. Ведь в реализации ДОН участвуют 34 государства-участника, и у каждого из них есть свое понимание тех или иных положений договора. Но эти вопросы спокойно решаются в рамках консультативной комиссии», — подчеркнул он.

21 мая стало известно о решении США выйти из ДОН. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году, сейчас в него входят 24 страны-участницы. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.