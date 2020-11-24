Глава МИД России Сергей Лавров отказал Западу в возможности «рулить в мире». Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, это понимают и лидеры стран Запада. Дипломат отметил, что «Группа двадцати» (G20), в частности, возникла из-за неудач «Большой семерки» (G7).

Лавров также прокомментировал позицию Москвы в отношении Договора об открытом небе (ДОН). По словам главы МИД, Москва останется в ДОН только в том случае, если остальные участники будут его соблюдать.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Россия не исключает возможности выхода из ДОН вслед за США. Он отметил, что Вашингтону, в случае решения новой администрации президента вернуться в Договор, придется делать это на худших условиях.

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора об открытом небе. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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