Россия пригрозила выйти из Договора по открытому небу вслед за США

Россия не исключает возможности выхода вслед за США из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если другие страны-участницы договора не будут выполнять предусмотренных обязательств. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Я не исключаю этого варианта [выхода из договора]. Я не исключаю и никакие другие, в том числе промежуточные, решения», — пригрозил дипломат на вопрос о дальнейших планах России. При этом Рябков отметил, что Вашингтону, в случае решения новой администрации президента вернуться в ДОН, придется делать это на худших условиях.

Ранее руководитель делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва жестко ответит, если страны — члены Договора по открытому небу будут передавать полученные разведданные США. Утверждается, что США ведут нечистоплотную игру, требуя от союзников передавать материалы их наблюдательных полетов над Россией.

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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