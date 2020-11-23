Россия пригрозила жестким ответом за передачу разведданных США

Москва жестко ответит, если страны — члены Договора по открытому небу (ДОН) будут передавать полученные разведданные США. Об этой позиции заявил руководитель делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его цитирует РИА Новости.

Утверждается, что США ведут нечистоплотную игру, требуя от союзников передавать материалы их наблюдательных полетов над Россией. «Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать», — пригрозил дипломат.

В то же время на сайте МИД накануне появился комментарий о выходе США из ДОН. «Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — сообщается в опубликованном тексте. Москва также напомнила о ряде нарушений американцев до выхода из ДОН, в частности, обвинив в подстрекательстве Грузии к нарушению договора и ограничение возможностей России по наблюдению Алеутских островов.

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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