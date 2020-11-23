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В сенате США раскритиковали выход страны из Договора по открытому небу

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Фото: Reuters

Член сената США Роберт Менендес раскритиковал выход страны из Договора по открытому небу. По его словам, теперь США и их союзники «хуже защищены от России». Об этом сообщает РИА Новости.

Менендес назвал решение администрации президента США Дональда Трампа «безрассудным». Он также отметил, что это позволяет говорить о нарушении американского законодательства.

Сенатор напомнил, что конгрессом была подтверждена поддержка Договора об открытом небе. Администрацию Трампа обязали обосновать выход за четыре месяца до какого-либо официального уведомления об этом. «Президент Трамп нагло проигнорировал закон. Я призываю прибывающую администрацию [кандидата в президенты от Демократической партии Джо] Байдена вновь присоединиться к договору», — сказал Менендес.

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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