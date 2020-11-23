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Помпео назвал пользу для США от выхода из Договора об открытом небе

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Фото: Patrick Semansky / AP

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал пользу для страны от выхода из Договора об открытом небе в своем Twitter-аккаунте.

«Благодаря этому Америка больше защищена, поскольку Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств», — заявил политик.

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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