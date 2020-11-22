Германия прокомментировала выход США из Договора по открытому небу

Германия «чрезвычайно» сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу и намерена и далее его выполнять, прокомментировал решение Вашингтона глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы чрезвычайно сожалеем, что США решились на такой шаг и теперь его реализовали. Наш собственный подход к договору остается неизменным: мы считаем его важной частью архитектуры контроля над вооружениями, который вносит вклад во взаимное доверие и таким образом в безопасность в Северном полушарии, от Ванкувера до Владивостока», — заявил Маас.

Он добавил, что Германия будет и далее выполнять условия договора, указав при этом, что Берлин уже продемонстрировал это приобретением новых наблюдательных самолетов Airbus A319.

Кроме того, Берлин выступает за всеобъемлющую модернизацию контроля над обычными вооружениями в Европе. Министр пояснил, что необходимо корректировать уже существующие многосторонние договоры и создавать «новые механизмы доверия» для готовности к новым вызовам миру и безопасности в будущем.

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Российская сторона считает выход США из Договора по открытому небу (ДОН) расчетливой игрой и будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. По мнению российского МИД, Вашингтон рассчитывает, что его союзники теперь будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе и одновременно с этим делиться с американской стороной своими материалами фотосъемки территории России. Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что без участия США договор перестанет существовать.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.