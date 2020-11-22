Россия отреагировала на выход США из Договора по открытому небу

Российская сторона считает выход США из Договора по открытому небу (ДОН) расчетливой игрой и будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств, заявили в МИД России. Так министерство отреагировало на выход США из договора, передает РИА Новости.

По мнению российского МИД, Вашингтон рассчитывает, что его союзники теперь будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе и одновременно с этим делиться с американской стороной своими материалами фотосъемки территории России.

«Разумеется, для России это неприемлемо, — отметили в министерстве. — Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН».

В МИД считают, что от такого хода американской стороны не выиграла ни безопасность Европы, ни безопасность Соединенных Штатов и их союзников.

«Как и применительно к другим договорам в области контроля над вооружениями, американская сторона целенаправленно пошла на подрыв ДОН, — отметили в министерстве. — Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России (...). Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения».

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.