Кремль прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Россия сожалеет о том, что США вышли из Договора по открытому небу, и допускает, что без американской стороны документ перестанет существовать. Так решение Соединенных Штатов прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — сказал Песков.

Ранее в российском МИД выразили мнение, что Вашингтон рассчитывает на то, что его союзники теперь будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе и одновременно с этим делиться с американской стороной своими материалами фотосъемки территории России. Такое положение для Москвы является неприемлемым, и страна будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств.

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.