В Госдуме оценили опасность выхода США из Договора по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу не сможет оказаться опасным для России, однако вызывает тревогу, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Его слова в воскресенье, 22 ноября, передает RT.

«Как мне представляется, в практическом плане это никак не навредит безопасности Российской Федерации, поскольку сейчас уже системы слежения за объектами военной инфраструктуры используются в основном на основе спутниковых технологий», — сказал Морозов.

В то же время, считает депутат, разрыв договоров, связанных со сферой безопасности, свидетельствует о том, что снижается доверие между главными игроками. «Это, конечно, вызывает определенную тревогу в плане глобальной безопасности», — заключил Морозов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал выход США из договора вызывающим сожаление и заявил, что без американской стороны документ может стать нежизнеспособным. В МИД в свою очередь заявили, что Вашингтон, разорвав договор, рассчитывает на то, что его союзники теперь будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе и одновременно с этим делиться с американской стороной своими материалами фотосъемки территории России. Такое положение для Москвы является неприемлемым.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.