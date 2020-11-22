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Белый дом объяснил выход США из Договора по открытому небу

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Белый дом подтвердил выход США из Договора по открытому небу. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Его слова приводит Совет национальной безопасности при Белом доме в своем Twitter.

По словам Роберта О'Брайена, соглашение устарело и приносит пользу лишь противникам США. Кроме того, О'Брайен заявил, что Россия в течение нескольких лет «грубо нарушала» этот договор.

Ранее сообщалось, что российская сторона считает выход США из Договора по открытому небу (ДОН) расчетливой игрой и будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. По мнению российского МИД, Вашингтон рассчитывает, что его союзники теперь будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе и одновременно с этим делиться с американской стороной своими материалами фотосъемки территории России.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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