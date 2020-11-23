В России назвали нежизнеспособным Договор по открытому небу после выхода США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал Договор по открытому небу нежизнеспособным после выхода США из соглашения. Об этом он написал он в своем Twitter-аккаунте.

«Никаких "жестких гарантий" со стороны НАТО об отказе передавать США данные, полученные союзниками США по альянсу <…>, разумеется, не будет. Зато можно твердо рассчитывать на то, что эти данные будут сразу же передаваться Вашингтону», — отметил политик.

По словам Пушкова, заявления союзников США о приверженности соглашению не отменяют их особых отношений с Вашингтоном. Сенатор также добавил, что отследить тайную передачу данных невозможно.

США с воскресенья, 22 ноября, перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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