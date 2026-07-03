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Из жизни
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14:02, 3 июля 2026Из жизни

Одна из самых смертоносных змей в мире погубила 38-летнюю мать троих детей

В Гондурасе обыкновенная кайсака погубила мать троих детей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: DiversePixels / Shutterstock / Fotodom

В Гондурасе крупная кайсака погубила мать троих детей из департамента Кортес. Об этом пишет Need To Know.

Змея ужалила 38-летнюю Дарлинг Эркулес недалеко от ее дома в деревне Ла-Хутоса на севере страны. Родные сразу же доставили женщину в больницу. Врачи несколько дней боролись за жизнь Эркулес, но 26 июня ее не стало. Как рассказали родственники и соседи женщины, она была очень верующей, а за несколько дней до случившегося оставила на своей странице в социальной сети запись: «Все, что дал мне Господь, прекрасно».

Обыкновенные кайсаки (Bothrops asper) обитают в Центральной Америке и считаются одними из самых смертоносных змей в мире. Они относятся к роду гадюковых, вырастают до 2,5 метра в длину и при укусе впрыскивают в тело жертвы до 10 миллилитров яда. По статистике, от 60 до 90 процентов жертв рептилий в Центральной Америке приходится на долю кайсак. При этом шести процентам выживших после укусов этих змей приходится ампутировать пораженные конечности.

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