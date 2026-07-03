Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по делу о хищении 800 млн рублей

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько задержан по делу о хищении 800 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Нерадько задержан по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово. Стройка началась в 2014 году, сумма контракта составила 12,85 миллиарда рублей, а работы должны были закончиться через два года, но подрядчик начал процедуру банкротства.

План выполнения работ был сорван, однако контракт не расторгли. Одновременно руководство Росавиации и аэропорта просило дополнительное финансирование: в 2019 году из резервного фонда было выделено 620 миллионов рублей, а затем запросили еще 11,4 миллиарда рублей для завершения строительства.

За 10 лет на полосу потрачено более 13 миллиардов рублей, но она до сих пор не готова и не введена в эксплуатацию.

Под следствием также находится его бывший заместитель Константин Махов, который отвечал за финансы и аэродромный блок.

Ранее сообщалось, что стала известна причина задержания бывшего главы Росавиации.