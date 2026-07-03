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11:52, 3 июля 2026Силовые структуры

Стала известна причина задержания бывшего главы Росавиации

В Москве задержали экс-главу Росавиации Нерадько по делу о мошенничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве задержали экс-главу Росавиации Александра Нерадько по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным канала, Нерадько подозревается в совершенном группой лиц мошенничестве в особо крупном размере. В период с 2019 года по 2021 год он был заместителем губернатора Брянской области и мог курировать в регионе строительство и капремонт социально-значимых объектов. При этом получая от предпринимателей четыре миллиона рублей за покровительство.

До этого был задержан его заместитель Сергей Тимошенко, который работал с ним в период с сентября 2021 года по март 2022 года.

Решается вопрос об избрании Нерадько меры пресечения.

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