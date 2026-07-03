Выдача разрешений на проживание в Японии подорожает в десятки раз

Bloomberg: Выдача ВНЖ в Японии подорожает в 20 раз

Япония в десятки раз повысит плату за выдачу разрешений на проживание в стране для иностранцев. О соответствующих планах властей со ссылкой на заявление Агентства иммиграционного контроля страны сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что иммиграционный контроль ужесточается «на фоне рекордного числа желающих жить в стране».

С 1 октября стоимость изменения или обновления статуса пребывания подорожает с единой ставки в 6 тысяч иен (доллар равен примерно 160 иенам) до 10-75 тысяч иен в зависимости от срока проживания. Для тех же, кто подает заявление на получение статуса постоянного жителя (ВНЖ), стоимость услуги вырастет в 20 раз, до 200 тысяч иен.

При этом туристы с июля уже платят за оформление однократной визы в пять раз больше, чем раньше — 15 тысяч иен вместо 3 тысяч.

В 2025 году численность иностранцев в стране достигла рекордных 4,1 миллиона человек, увеличившись на 9,5 процента, из-за чего бюджетные траты на мероприятия по регулированию пребывания новых жителей страны выросли на 39 процентов, до 48,9 миллиарда иен.

Министр юстиции Хироси Хирагути в связи с этим отметил, что резкое повышение сборов учитывает реальные затраты на оформление документов и обеспечение условий пребывания иностранцев.

Иммиграция в Японию растет на фоне серьезной убыли населения, уже ставшей одной из структурных проблем экономики страны, из-за которой ослабевают перспективы роста ВВП, а курс нацвалюты падает.