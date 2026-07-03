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13:53, 3 июля 2026Культура

Продюсер раскритиковал дебютный трек бывшей жены Джигана

Продюсер Рудченко назвал слабым дебютный трек бывшей жены Джигана Оксаны Самойловой
Андрей Шеньшаков
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко раскритиковал дебютный трек бывшей жены Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган, Оксаны Самойловой. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.Ru»

Критик назвал песню «Мамми» «слабенькой». По словам Рудченко, Самойлова выпустила обычный трек без цепляющих моментов, который никак нельзя назвать хитом.

«Трек слабенький. Оксана не показывает никаких хитовых моментов, никаких хуков, чтобы что-то цепляло. Нужно посмотреть, что она будет делать дальше. Возможно, команда тестирует слушателей, смотрит — зайдет или не зайдет», — сказал Павел.

Продюсер также подчеркнул, что не верит в успех Самойловой в шоу-бизнесе, если уровень композиций останется таким же. «Я б выпустил еще 2-3 трека, чтобы понять, нужна ли такая артистка в индустрии, будет ли она интересна слушателю», — добавил он.

Ранее рэпер Джиган заявил о желании делать что-то полезное для мира на фоне развода. По словам артиста, для него «время идет только на пользу».

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