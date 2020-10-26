США захотели видеть Россию «дружественным партнером»

Администрация США выразила желание, чтобы Россия воздержалась от агрессии за рубежом, и захотела видеть ее «дружественным партнером». Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

По словам Эллиота, помимо нынешнего президента США Дональда Трампа, ни один американский глава после Рональда Рейгана не продемонстрировал большей решимости по отношению к Москве. Он добавил, что Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами.

«Мы ищем другой путь с Россией — тот, на котором она воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы», — сказал Эллиот. Кроме того, американская сторона «с осторожным оптимизмом» относится к достижению соглашения в области контроля над вооружениями с Россией и Китаем, отметил он.

В Белом доме на просьбу ТАСС предоставить полный текст заявления Эллиота не ответили.

В 2019 году бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон никогда не сможет доверять Москве. При этом она подчеркнула, что власти США должны поддерживать связь с Россией.