США заявили о невозможности дружбы с Россией

Вашингтон никогда не сможет доверять Москве, заявила бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщает Newsday.

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«Россия никогда не будет нашим другом», — сказала Хейли. По ее словам, это невозможно ни при каких условиях, поскольку российская сторона якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году. Кроме того, Хейли обвинила Москву в «разжигании хаоса и раздора» в других странах. При этом она подчеркнула, что власти США должны поддерживать связь с Россией.

В июле прошлого года Хейли заявила, что Россия «никогда не станет другом США». Она отметила, что «США не доверяют России, не доверяют президенту России Владимиру Путину и никогда не будут доверять». Кроме того, по ее мнению, нынешняя американская администрация ведет себя жестче по отношению к России, чем любая другая со времен Рональда Рейгана.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности ко взломам.

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