В США рассказали о дружбе с Россией

Несмотря на существование ряда областей, в которых Москва и Вашингтон могут взаимодействовать, Россия не является другом США. Об этом заявила официальный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, выступая на встрече законодателей-республиканцев в городе Уайт-Спрингс (штат Западная Вирджиния), передает телеканал Fox News.

Дипломат отметила, что дружба не получится до тех пор, пока российское правительство «придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас».

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По мнению Хейли, нынешняя американская администрация ведет себя жестче по отношению к России, чем любая другая со времен Рональда Рейгана. «Я понятия не имею, чего Россия ожидала от американских выборов, но скажу вам, что они недовольны тем, с чем им в итоге пришлось иметь дело», — уверена постпред.

Американский лидер Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании наладить сотрудничество с Москвой по многим сферам. При этом, выступая со своим первым ежегодным посланием к Конгрессу, он причислил Россию к соперникам США, которые бросают вызов американским интересам.

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