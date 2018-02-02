США сравнили Россию и Китай с колониальными державами

Растущее присутствие России и Китая в Латинской Америке мешает Вашингтону. Об этом в Техасском университете заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает South Morning China Post.

Американский дипломат уточнил, что Россия «продолжает продавать оружие и военное оборудование недружественным режимам, которые не уважают демократические ценности». При этом Тиллерсон заметил, что Вашингтон не может оставаться равнодушным к ситуации и будет «защищаться от далеких государств», не согласных с политикой США.

По словам госсекретаря, в Латинской Америке также усиливается влияние Китая, политику которого он сравнил с политикой колониальных держав прошлого. «Латинской Америке не нужна новая имперская держава, которая ищет лишь выгоду для своего народа», — подчеркнул Тиллерсон.

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По его мнению, реализуемые в Латинской Америке китайцами проекты не могут принести выгоду. При этом, как считает Тиллерсон, в орбите КНР сегодня уже находятся Бразилия, Аргентина, Чили и Перу.

Свое заявление Тиллерсон сделал накануне поездки по странам Латинской Америки. 3 февраля он посетит Аргентину, в Перу он пробудет 5-го и 6-го числа, откуда полетит в Колумбию. Завершится турне 7 февраля на Ямайке.

В конце декабря 2017 года Рекс Тиллерсон в своей статье заявил, что не питает иллюзий относительно России, но считает необходимым для Соединенных Штатов наладить с ней отношения.

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