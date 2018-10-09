США сменят постпреда при ООН

Президент США Дональд Трамп принял заявление об уходе в отставку постпреда страны при ООН Никки Хейли. Об этом сообщает портал Axios.

Она обсуждала отставку с Трампом неделю назад во время визита в Белый дом, рассказали собеседники издания. По их словам, для высокопоставленных политиков в администрации новость стала неожиданностью.

Как передает Reuters, Трамп заявил, что Хейли покинет пост до конца года. Однако источники Axios сообщили, что время ее ухода пока неизвестно. В своем Twitter американский лидер написал: «Завтра в 10:30 я и моя подруга постпред Никки Хейли сделаем большое объявление в овальном кабинете». Сама она комментариев по поводу ухода в отставку пока не давала.

В сентябре дипломат написала колонку для The Washington Post, в которой рассказала, что не во всем согласна с Трампом, однако ей удается разрешить противоречия посредством личного общения с президентом.

В июле Хейли заявила, что Россия «никогда не станет другом США». Она отметила, что «США не доверяют России, не доверяют президенту России Владимиру Путину и никогда не будут доверять». Кроме того, по ее мнению, нынешняя американская администрация ведет себя жестче по отношению к России, чем любая другая со времен Рональда Рейгана.

До прихода на должность представителя США при ООН в 2017 году Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина. Как отмечает Reuters, она является одним из самых доверенных советников Трампа.

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