Госдеп США потратил 52 тысячи долларов на шторы

Государственный департамент США оплатил установку особых штор в резиденции полпреда США при ООН Никки Хэйли. Об этом сообщает The New York Times. Материал для штор и механизм их открытия суммарно обошлись государству почти в 53 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей).

Пентхаус полпреда занимает целый этаж: его площадь — более 550 квадратных метров. Панорамные окна с видом на Нью-Йорк — важный плюс для проведения в нем официальных мероприятий. Сами шторы, оплаченные из бюджета, стоили 29,9 тысячи долларов. Еще 22,8 тысячи Госдеп потратил на механизм их автоматического открытия и закрытия.

Установка штор в апартаментах проходила с марта по август прошлого года — в то самое время, когда Рекс Тиллерсон, на тот момент государственный секретарь США, приостановил наем новых сотрудников, провел масштабные сокращения и предложил урезать бюджет на 31 процент.

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Некоторых чиновников такое расходование бюджетных средств не устроило: «Как вы можете говорить дипломатам, что их базовые нужды не могут быть удовлетворены, и в то же самое время тратить более 50 тысяч долларов на заказ штор для полпреда в ООН?» — спросил Бретт Брюн (Brett Bruen), занимавшийся дипломатической работой во время президентского срока Барака Обамы.

Представитель Госдепа Патрик Кеннеди ответил на эту претензию, объяснив, что шторы будут использоваться годами и были необходимы как для безопасности, так и для развлекательных целей. «Из прислуги у нее [Никки Хэйли] только приходящая домработница, а возможность быстро открыть или закрыть шторы очень важна», — пояснил он.

Помимо прочего, сообщается, что аренда такого большого помещения обходится Соединенным Штатам дополнительно в 58 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) в месяц.

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