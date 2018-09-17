Российский след в убийстве брата Ким Чен Ына оказался фейком

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в действительности не говорила об обвинениях американской стороны в адрес России в содействии убийству Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Соответствующую цитату дипломату приписало агентство ТАСС.

Хейли на самом деле лишь выразила недовольство тем, что Москва блокировала санкции в отношении КНДР, хоть и согласившись с выводами США об отравлении брата главы республики.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — так агентство процитировало Хейли. Однако на записи ее выступления видно, что такой фразы постпред не произносит.

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По словам Хейли, США располагают свидетельствами «последовательных и широкомасштабных» нарушений Россией санкций ООН против КНДР. Об этом сообщило в Twitter агентство Reuters. Предполагается, что Москва помогала Северной Корее «незаконно покупать нефтепродукты».

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX. В связи с этим убийством США ввели против КНДР санкции. Северокорейские власти свою вину отрицают и называют причиной убийства заговор врагов республики.

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