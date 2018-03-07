США ввели санкции против Северной Кореи из-за убийства брата Ким Чен Ына

Госдепартамент США объявил о введении санкций в отношении КНДР за убийство брата северокорейского лидера Ким Чен Нама с помощью химоружия. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Twitter.

Материалы по теме С братским приветом В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян

«22 февраля США пришли к заключению, что правительство Северной Кореи нарушило Международную конвенцию о запрещении химического оружия и использовало вещество VX для убийства Ким Чен Нама», — утверждается в документе. — Новые ограничительные меры дополняют уже действующие всеобъемлющие санкции, которые США ввели ранее, чтобы пресечь незаконные действия Пхеньяна».

Ким Чен Нам был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX.

Пхеньян отрицает причастность к инциденту и утверждает, что за обвинением стоит инспирированный врагами республики заговор с целью подрыва инвестиционной политики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



