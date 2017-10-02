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Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину

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Две женщины, обвиняемые в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, отказались признать себя виновными. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Вьетнамка Зоан Тхи Хыонг и индонезийка Сити Аисья сделали заявление в начале слушаний по их делу, которое открылось в суде столицы Малайзии Куала-Лумпуре в понедельник, 2 октября. Их обвиняют в том, что они намазали кожу жертвы ядом — нервно-токсическим агентом VX, в результате чего кореец умер спустя 20 минут. Подсудимые утверждают, что их обманули — они полагали, что участвуют в реалити-шоу, специализирующемся на розыгрышах.

Ожидается, что в ходе судебного разбирательства будут вызваны в общей сложности 153 свидетеля. Если подсудимых признают виновными в умышленном убийстве, они могут быть приговорены к смертной казни.

Убийство произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. В то же время, по данным малайзийской полиции, это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX.

Четыре гражданина КНДР, подозреваемых в причастности к нападению, сразу же после убийства покинули Малайзию.

Южная Корея и США обвинили в организации убийства Северную Корею. Пхеньян отрицает это и утверждает, что за обвинением стоит инспирированный врагами республики заговор с целью подрыва инвестиционной политики.

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