Малайзийская полиция подтвердила личность убитого Ким Чен Нама

Полиция Малайзии подтвердила, что гражданин КНДР, убитый в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, действительно являлся единокровным братом северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Намом. Об этом сообщает Reuters.

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Таким образом, официальные малайзийские власти впервые подтвердили личность погибшего. При этом руководитель национальной полиции страны Халид Абу Бакар не стал раскрывать детали расследования и отказался объяснять, как именно было идентифицировано тело.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На его коже были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибший — брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.