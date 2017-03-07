КНДР запретила выезд из страны сотрудникам посольства Малайзии

Власти КНДР наложили запрет на выезд из страны сотрудников посольства Малайзии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное официальным северокорейским информагентством ЦТАК.

Уточняется, что запрет будет действовать до «вынесения справедливого решения по делу о гибели гражданина КНДР в Малайзии».

Как пояснили в Пхеньяне, северокорейский МИД требует от малайзийских властей обеспечить безопасность работников дипмиссии КНДР в Куала-Лумпуре.

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В свою очередь, полиция Малайзии заявила, что два северокорейца, которых хотели допросить в связи с убийством гражданина КНДР в Малайзии, прячутся в посольстве Северной Кореи.

По словам начальника полиции, как долго они захотят прятаться в посольстве — это вопрос времени, передает Reuters. Он отметил, что северокорейские власти не сотрудничают со следствием.

В ответ на решение Пхеньяна власти Малайзии также запретили гражданам КНДР покидать страну. Это решение вступает в силу немедленно, заявил вице-премьер Ахмад Захид Хамиди.

В субботу, 4 марта, власти Малайзии объявили посла КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоля персоной нон грата и обязали его в 48 часов покинуть страну.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. На его коже были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, сводный брат Ким Чен Ына, эту же позицию занимают США. Пхеньян этого не признает.

