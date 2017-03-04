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Бывший фигурант дела Ким Чен Нама обвинил полицию Малайзии в угрозах его семье

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Гражданин КНДР Ли Чхон Чхоль, которого в Малайзии подозревали в причастности к смерти сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, рассказал, что малайзийская полиция пыталась запугать его гибелью супруги и детей, если он не признает свою вину. Об этом, как передает ТАСС, он заявил журналистам у посольства КНДР в Пекине, куда прибыл после депортации.

Ли Чхон Чхоль рассказал, что вечером 17 февраля к нему домой ворвались 17 полицейских во время семейного ужина. Не предъявив ордера, они заковали его в наручники и начали обыск. Полицейские конфисковали у него телефон и не позволили сделать звонок.

Полиция утверждала, что обнаруженные в его доме автомобильное топливо и тормозная жидкость являются ядом. Позже ему сообщили следователи, что в ходе обыска якобы нашли свертки бумаги с ядовитым веществом. Однако Ли Чхон Чхоль присутствовал только в первые семь часов обыска, затем его увезли в участок, и он ничего не знает о происхождении этих улик.

По словам Ли Чхон Чхоля, во время его пребывания в заключении полицейские демонстрировали ему фотографии супруги и детей. Как заявил кореец, стражи порядка говорили, что его близкие «сидят в тюрьме из-за него» и «погибнут, если он не признает свою вину». «Сказали, если признаешься, можем позволить тебе и твоим близким прожить хорошую жизнь в Малайзии», — добавил он.

«И тогда я понял, что это коварный заговор, который ставит своей целью опорочить день ото дня крепнущий авторитет Кореи», — отметил Ли Чхон Чхоль. «Сфабриковав обвинения против меня, они хотели заставить меня изменить родине», — подчеркнул он. После этого он решил бороться до конца, отрицать «лживые улики» и доказать свою невиновность.

В ночь на субботу, 4 марта, 47-летний Ли Чхон Чхоль, его супруга и двое детей были депортированы из Малайзии и в сопровождении двоих сотрудников посольства КНДР в Куала-Лумпуре прибыли в Пекин. Ожидается, что затем они отправятся в Пхеньян. Северокорейскому гражданину запрещен въезд в Малайзию.

Ли Чхон Чхоль проживал на окраине Куала-Лумпура со своей женой и дочерью, которая учится в частном университете. По некоторым данным, он является химиком, принимавшим участие в неких исследованиях в Калькутте, которые продолжались до 2011 года. Также известно, что он получил рабочую визу Малайзии четыре года назад, однако в компании, занимающейся пищевыми добавками, не работал.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, гражданка Вьетнама и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. В розыск также объявлены четверо граждан КНДР.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура с помощью токсичного вещества нервно-паралитического действия. По данным полиции, женщины нанесли отравляющее вещество на лицо Ким Чен Нама голыми руками. Им предъявлено обвинение в убийстве. По этой статье суд может вынести им смертный приговор.

Южная Корея и США утверждают, что потерпевший был умерщвлен агентами северокорейского режима. Пхеньян не признает, что погибший — именно Ким Чен Нам.

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