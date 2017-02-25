Индонезийка получила 90 долларов за убийство брата Ким Чен Ына

Одна из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама, сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, получила 90 долларов за его отравление. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает Associated Press.

По словам заместителя посла Индонезии в Малайзии Андриано Эрвина (Andriano Erwin), который около получаса общался с подозреваемой, 25-летняя индонезийка Сити Айши (Siti Aisyah) была уверена, что принимает участие в телевизионном розыгрыше, за что ей было обещано 400 малайзийских ринггитов (почти 90 долларов).

Несмотря на ее заявление, в полиции Малайзии утверждают, что Айша вместе с другой подозреваемой — девушкой-вьетнамкой Доан Тхи Хыонг (Doan Thi Huong) — были прекрасно осведомлены о свойствах яда, который малайзийка нанесла на лицо Ким Чен Нама. «Они были проинструктированы смыть жидкость с рук сразу после убийства», — уверены в правоохранительных органах.

Материалы по теме Оголтелое братство Кто убил старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына

Ранее в феврале малайзийским химикам-экспертам удалось выяснить, что сводный брат лидера КНДР был убит с помощью высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX. Как уточнили в полиции, в ходе исследования были взяты мазки с лица и глаз жертвы.

Ким Чен Нама убили 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье.