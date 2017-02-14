Малайзийские власти подтвердили смерть брата Ким Чен Ына

Власти Малайзии подтвердили смерть Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Местная полиция заявила, что причина смерти мужчины пока не определена, а сам он планировал вылететь в Макао, специальный административный район КНР.

Ранее южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило, что Ким Чон Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами», — убийц могли подослать власти КНДР.

Материалы по теме Увидеть Париж и умереть Почему правящая династия Северной Кореи любит жить за границей

В 2015 году еще один брат Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль, был замечен в Лондоне на концерте музыканта Эрика Клэптона, а после мероприятия бесследно исчез. Полиция британской столицы заявила, что не намерена его разыскивать, так как о пропаже мужчины никто не сообщал.

Ким Чон Нам (по информации Википедии, родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений и впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и не посещал родину.