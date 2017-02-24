Полиция Малайзии назвала ставший причиной гибели Ким Чен Нама яд

Сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Чен Нам, по предварительным данным, был убит с помощью высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение полиции Малайзии.

Как уточнили в полиции, в ходе исследования химики-эксперты взяли мазки с лица и глаза убитого.

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Нервно-паралитический агент VX — химическое оружие, по классификации ООН является оружием массового уничтожения.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец КНДР Ри Чон Чхоль.

Власти Малайзии также объявили в розыск четырех северокорейских граждан. По предварительным данным, они смогли скрыться и сейчас находятся в Пхеньяне.