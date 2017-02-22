Южная Корея через громкоговорители обвинила Ким Чен Ына в убийстве брата

Правительство Южной Кореи воспользовалось 34 громкоговорителями, расположенными на границе с КНДР для агитационных кампаний, чтобы обвинить Ким Чен Ына, лидера КНДР, в расправе над сводным братом Ким Чен Намом. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает южнокорейское информационное агентство «Ёнхап».

«Мы хотим открыть глаза мирным жителям и солдатам Северной Кореи на то, кто их правитель на самом деле. Мы поставили перед собой цель рассказать правду о том, что именно Ким Чен Ын в ответе за смерть брата», — утверждает представитель военного командования в Сеуле.

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Ранее, как сообщает Reuters, Северная Корея потребовала от малайзийского правительства освободить задержанных подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама гражданина КНДР и двух гражданок Вьетнама и Индонезии, поскольку никаких доказательств по делу до сих пор не обнаружено.

Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР, был убит 14 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. По словам корейских журналистов, на мужчину напали две женщины с отравленными иглами. Власти страны подтвердили личность погибшего.

Два года назад при неизвестных обстоятельствах пропал еще один брат Ким Чен Ына. С заявлением о пропаже никто в полицию так и не обратился, поэтому искать его не стали.

