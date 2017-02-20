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В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына

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В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Записи в камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы в воскресенье, 19 февраля в YouTube.

На кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке, предположительно, Ким Чен Нам, подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади. Она держит его голову пару секунд, отпускает и скрывается в толпе. После этого мужчина подходит с сотрудникам службы безопасности и показывает им на свое лицо. Затем в сопровождении двух человек он отправился в медпункт.

19 февраля гражданка Индонезии Сити Айша, задержанная в Малайзии по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, рассказала, что участвовала в съемках развлекательной передачи. По словам женщины, в ходе одного из «розыгрышей» она взяла красный перец и нанесла его на щеки незнакомому мужчине. При этом после задержания она заявила полиции, что ее наняли за 100 долларов участвовать в подобных «розыгрышах».

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Из столицы Малайзии он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существует разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы, помимо Айши, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль. По информации СМИ, он был экспертом в области химии и около десяти лет до 2011 года работал в одном из исследовательских центров в индийском городе Калькутта.

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