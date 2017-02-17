КНДР заранее отказалась признавать результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына

Пхеньян заранее отказался признать результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына — Ким Чон Нама. Об этом, как сообщает Reuters, заявил посол КНДР в Малайзии.

«Малайзийская сторона произвела вскрытие тела в одностороннем порядке, не спросив у нас разрешения и не позволив нашим представителям присутствовать при этом, — объяснил глава диппредставительства Кан Чхоль. — Таким образом, мы категорически отвергнем результаты этого исследования».

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При этом дипломат отказался подтвердить, что скончавшийся при подозрительных обстоятельствах в Куала-Лумпуре северокорейский гражданин действительно является братом лидера КНДР.

Информация об убийстве Ким Чон Нама появилась 14 февраля. Сообщалось, что на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины. По разным версиям, они укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в неизвестном веществе. Уже известно имя одной из нападавших — это гражданка Мьянмы Доан Тхи Хыонг (Doan Thi Huong).