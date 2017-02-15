Мир
 

Причина смерти брата Ким Чен Ына осталась неясной после вскрытия

Перейти в «Мою Ленту»

Малайзийские судмедэксперты завершили вскрытие тела Ким Чон Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, но пока не смогли установить точную причину его смерти. Об этом со ссылкой на японское агентство Kyodo в среду, 15 февраля, сообщает РИА Новости.

Издание New Straits Times отмечает, что тело Ким Чон Нама по-прежнему находится в госпитале. Решение о его передаче властям КНДР будет принято после согласования с МИД Малайзии и полицией.

Reuters передает, что находящиеся в стране северокорейские дипломаты выступали против проведения вскрытия и хотели сразу забрать труп.

Ранее в среду стало известно, что по делу об убийстве задержана женщина. По разным данным, она гражданка Мьянмы или Вьетнама.

Информация об убийстве Ким Чон Нама появилась 14 февраля. Отмечалось, что на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура напали две женщины. По разным версиям, они укололи его отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в неизвестном веществе.

Ким Чон Нам — брат нынешнего северокорейского лидера по отцу (также у Ким Чен Ына есть единокровный брат Ким Чен Чхоль). Он покинул КНДР в 2001 году и с этого момента не бывал на родине. До эмиграции занимал в правительстве страны ряд высоких должностей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Autopsy on Kim Jong-nam completed; body's release subject to N. Korean Embassy approval
По делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержана гражданка Мьянмы
В СМИ появилась фотография одной из вероятных убийц брата Ким Чен Ына
«Ёнхап» сообщило об убийстве старшего брата Ким Чен Ына
Последние новости
Украина ввела чрезвычайный режим в энергетике из-за дефицита угля
Жилой дом на севере Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Вован и Лексус поведали о розыгрыше американских сенаторов
Названы самые дорогие картины русских художников за последние пять лет
Киевский суд счел недостоверной информацию о виллах Яценюка в Майами
Белорусский экспорт в ЕС рухнул на треть из-за нехватки российской нефти
Медведев рассказал о подарке россиянкам на 8 Марта
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:13 Сегодня
Президент Франсуа Олланд во время посещения Тео в больнице

Мученик Тео

Кто организовывает беспорядки на окраинах Парижа
16:34 Сегодня

США подтвердили ключевую роль НАТО в трансатлантических отношениях

18:13 Сегодня

В Турции задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова

16:08 Сегодня

Пресс-секретарь Белого дома перепутал имя канадского премьера

Мир
 — 
00:20 10 февраля 2017

Опиум для народа

Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
15:16 Сегодня

Олланд поручил усилить меры по защите от кибератак

16:08 Сегодня

Трамп исключил любую связь с российскими спецслужбами

12:56 Сегодня

Несколько разрушительных торнадо пронеслись над Техасом

Мир
 — 
00:09 8 февраля 2017

Мы ждали вас, мистер Трамп

Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
14:40 Сегодня

Власти Калифорнии назвали стоимость ремонта аварийной плотины

10:52 Сегодня

В сети появились кадры атаки смертника в Лахоре

14:51 Сегодня

Посол ОАЭ в Афганистане скончался от полученных при теракте ран

Россия
«Это архаичная практика»
Социолог о ранних браках, похищении невест и убийствах чести на Кавказе
Владимир Путин«Президент у нас — не кисейная барышня»
Как и от кого в России собрались защищать честь главы государства
Бельянинов заявил о готовности «туалеты мыть» по приказу Путина
Число потерпевших в деле фонда «Томск без наркотиков» выросло до 10 человек
Улыбаемся и катим
Московские катки: от старинной забавы к современному тренду
Пушков заявил об утрате Вашингтоном поддержки Евросоюза
Из московского ювелирного салона похитили бриллиант за 500 тысяч рублей
Все материалы
Мир
Президент Франсуа Олланд во время посещения Тео в больницеМученик Тео
Кто организовывает беспорядки на окраинах Парижа
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Предчувствие гражданской войны
Кто в Европе вызвался противостоять мигрантам
Причина смерти брата Ким Чен Ына осталась неясной после вскрытия
В Турции задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству посла Карлова
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
Иранцы вытирают ноги о портрет Дональда ТрампаБольшой Сатана недоволен
Аннулирует ли Трамп ядерную сделку с Тегераном
Все материалы
Бывший СССР
«А жить за счет России вы готовы?»
Политолог Андрей Суздальцев — о невыгодном для Москвы ЕАЭС
Киевский суд счел недостоверной информацию о виллах Яценюка в Майами
В Киеве рассказали о данных Вороненковым «очень важных» показаниях
Ветеранов АТО наградили земельными участками на свалке
«Киборга» Лаврика посадили на три года за стирку грязного украинского флага
В Киргизии назвали дату выборов нового президента
Соратник Яроша рассказал о страшных боях под Мариуполем
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаДилемма Набиуллиной
Станет ли Центробанк мешать укреплению рубля
Силуанов предупредил о последствиях повышения НДС
Гройсман пригрозил увольнением за информацию о росте цен на газ
Силуанов рассказал о судьбе рубля без валютных интервенций
Инфляция в России прекратилась впервые за полгода
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам
Все материалы
Бизнес
Недовес и пересортица
В чем обманывают производители продуктов питания
Глава Россельхознадзора получил запрос из-за претензий белорусской прокуратуры
Есть ли жизнь в промзоне
Что происходит в промышленных зонах столицы
«Победа» начала продавать билеты из регионов в Сочи и Анапу
Акции Apple принесли Баффету миллиард долларов за шесть недель
В Минфине объяснили невозможность снижения акцизов на сидр
СМИ узнали о покупке Якубовичем доли в птицефабрике
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
«Бородавочник» никак не уймется
Отставка главного штурмовика ВВС США опять отложена
Кассовые сборы
С чем связаны нападения на инкассаторов в Москве
Главы генштабов России и США встретятся в Баку
Минобороны России вслед за инозаказчиками получит обновленный вертолет Ми-26Т2
Бывшего вице-премьера Крыма заподозрили во взятке на 27 миллионов
Минобороны опубликовало ролик с полетами истребителей Су-35С
Все материалы
Наука и техника
Сверхновая 1993J (в представлении художника)Взрыв года
Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезды
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Освобожденные
Чем тешили себя негры после отмены рабства в США
Раскрыта загадка «пятен Роршаха»
В США допустили создание генетически модифицированных людей
Названы самые спортивные страны ЕС
Погодную бомбу над США показали на видео
Все материалы
Спорт
ЗаМессили
Разгром от ПСЖ и другие крупные поражения «Барселоны» в Лиге чемпионов
Флойд МэйуэзерБой на миллиард
Возможна ли на самом деле встреча на ринге Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора
Губерниев назвал раскритиковавших его чехов прекрасными людьми
Кореянка Аввакумова заняла пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Тренер подольского «Витязя» рассказал подробности смерти 14-летнего хоккеиста
Футболиста сборной Ганы оштрафовали за ирокез
Турецкий «Фенербахче» создал памятку для фанатов перед игрой с «Краснодаром»
Все материалы
Культура
«Спонтанный стрит-арт — маргинальный вид спорта»
Как поднять московское уличное искусство с колен
Неловкий момент
Как фэшн-фотограф Денис Пил заставал своих моделей врасплох
Кадр из фильма «Затерянный город Z»Все несчастные семьи
«Затерянный город Z», повар-убийца и нравы оппозиции на Берлинском кинофестивале
СМИ сообщили о драке актера-бойца Тактарова в саровском ресторане «Феллини»
Названы самые дорогие картины русских художников за последние пять лет
Для игрового фильма по мотивам «Мулан» нашли режиссера
Бог Тор попытался заплатить за съемную квартиру тыквой в тизере «Рагнарека»
Все материалы
Интернет и СМИ
Владыки морей
Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Подросток внес правку в статью Википедии и стал VIP на концерте любимой группы
В сети пошутили над обольстившим дочь Трампа канадским премьером
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Шварценеггеру припомнили роль в худшем фильме в истории за шутку про Nickelback
Пассажир метро с мышкой для смартфона смутил пользователей сети
В сети оспорили право Иванки Трамп сидеть в президентском кресле
Все материалы
Ценности
«Мужчина не должен платить за любовь»
Парфюмер Килиан Хеннесси: раскрыта секретная связь женщин и денег
Уникальный скутер оценили в 250 тысяч евро
В России стартовали продажи Corvette Grand Sport за 7,5 миллиона рублей
Longchamp посвятила сумки антилопе куду
Caviar предложил мужчинам золотые пистолеты
А ну заткнулись!
Как правильно заправить в джинсы свитер и все остальное
Levi’s сшил одежду для бунтарей
Все материалы
Путешествия
«Туризм — эффективное оружие духовного господства»
Эксперт о современных трендах и борьбе с новым варварством
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Двум российским авиакомпаниям разрешили летать из Жуковского в Китай
Вдвое больше россиян отправятся в Европу на День защитника Отечества
ОАЭ откажут в визе по прибытии части российских семейных туристов
Россияне стали реже ездить в Кирибати и Ангилью
Ешь перепечи, посикунчики жуй
Непростой тест на знание региональной кухни России
Все материалы
Из жизни
На фото (слова насильника жертве): «Давай, кузен, это весело. Это просто игра»«Будь мужиком, сделай это»
Истории жертв изнасилований обоих полов — в проекте фотографа из США
«Она меня сразила»
Фотопроект о влюбленных российских пенсионерах
Законно раздеться
Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права
Sozopol, Bulgaria - Black Sea during the summer holidays«Назад? Спасибо, уж лучше вы к нам!»
История московской бизнес-леди, переехавшей в Болгарию
Мужчина нашел труп в угнанном фургоне, вернул машину и попытался украсть другую
У рассказывавшего про велодорожки бельгийского министра украли велосипед
Якутский скульптор слепил Ждуна из навоза
Все материалы
Тест: угадай дорожный знак
Большой палец вверх и женщина с сумкой: угадаешь?
Топ-8 внедорожников с самым большим клиренсом
Машины для бездорожья с самым большим дорожным просветом
Сколько получают гонщики Формулы-1
Зарплаты пилотов Формулы-1. И самая высокая — не у Льюиса Хэмилтона
Первый тест нового Hyundai Solaris
Тест-драйв повзрослевшего «Соляриса»
Работник «Теслы» пожаловался на Маска и условия труда
Видео: что будет, если включить задний ход на 64 километрах в час
Три четверти французов занимались сексом в автомобилях
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы