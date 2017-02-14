«Ёнхап» сообщило об убийстве старшего брата Ким Чен Ына

Брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына убит в Малайзии. Об этом со ссылкой на источники в правительстве во вторник, 14 февраля, сообщает южнокорейское новостное агентство «Ёнхап».
По информации агентства, Ким Чон Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами». Местная полиция считает, что за убийством стоят власти КНДР.
Reuters сообщает, что полиция Малайзии пока не подтвердила кончину Ким Чон Нама. Она сообщила только о том, что некий гражданин КНДР был увезен на скорой помощи из аэропорта и умер по дороге в больницу, но его личность еще не установлена.
В 2015 году еще один брат Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль, был замечен в Лондоне на концерте музыканта Эрика Клэптона, а после мероприятия бесследно исчез. Полиция британской столицы заявила, что не намерена его разыскивать, так как о пропаже мужчины никто не сообщал.
Ким Чон Нам (по информации Википедии, родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений и впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и не посещал родину.