По делу об убийстве брата Ким Чен Ына задержана гражданка Мьянмы

Полиция Малайзии задержала женщину, которая, предположительно, имеет отношение к убийству Ким Чон Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается в Facebook малайзийского информационного агентства Bernama.

Женщина является гражданкой Мьянмы. Согласно полицейскому рапорту, копия которого опубликована в Twitter агентства, ее зовут Доан Тхи Хыонг (Doan Thi Huong). Ее схватили в аэропорту Куала-Лумпура. Другие подробности, в частности ее роль в преступлении, не раскрываются.

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Кроме того, по информации The Telegraph, арестован водитель такси, который увез из аэропорта предполагаемых убийц.

Ранее СМИ опубликовали фотографию одной из участниц нападения на Кима, сделанную камерой видеонаблюдения.

Об убийстве Ким Чон Нама 14 февраля сообщило южнокорейское агентство «Ёнхап». По его версии, на мужчину в аэропорту напали две женщины, вооруженные «отравленными иглами». Власти Малайзии позже подтвердили личность жертвы атаки.

В 2015 году СМИ сообщали, что еще один брат северокорейского лидера, Ким Чен Чхоль, исчез после того, как его видели в Лондоне. Полиция не стала его искать, так как с заявлением о пропаже никто не обращался.

Ким Чон Нам в 2001 году покинул КНДР и с тех пор жил за границей. Он приходится нынешнему северокорейскому лидеру сводным братом по отцу. Его мать, актриса Сон Хе Рим, не была официальной женой прежнего главы государства Ким Чен Ира.