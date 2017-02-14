Reuters рассказал о версии США относительно убийства брата Ким Чен Ына

Американское правительство полагает, что за убийством Ким Чон Нама — сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — стоят спецслужбы КНДР. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

При этом американские специалисты пока не смогли установить, каким именно способом Ким Чон Нам был убит. Ранее 14 февраля малайзийские власти подтвердили факт его смерти, также отказавшись назвать ее причину. Они лишь сообщили, что мужчина планировал улететь из аэропорта Куала-Лумпура в Макао.

Южнокорейское агентство «Ёнхап» сообщило, что Ким Чон Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами».

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В 2015 году еще один брат Ким Чен Ына — Ким Чен Чхоль — был замечен в Лондоне на концерте музыканта Эрика Клэптона, а после мероприятия бесследно исчез. Полиция британской столицы заявила, что не намерена его разыскивать, так как о пропаже мужчины никто не сообщал.

Ким Чон Нам (по информации Википедии, родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений и впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и не возвращался на родину.