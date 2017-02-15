В СМИ появилась фотография одной из вероятных убийц брата Ким Чен Ына

В сети появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлена одна из убийц Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Снимок опубликован малайзийской газетой The Star в среду, 15 февраля.

На фотографии, сделанной камерой видеонаблюдения, запечатлена женщина средних лет азиатской внешности в белой футболке с надписью LOL. Издание отмечает, что ее правая рука прикрывает небольшую сумочку.

14 февраля в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпуре умер мужчина. Перед этим он, жалуясь на сильное головокружение, обратился за помощью к сотрудникам наземных служб, а также рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью и скрылся. Вскоре малайзийские власти подтвердили, что скончался Ким Чон Нам.

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Позднее Reuters со ссылкой на свой источник в правительстве США сообщило, что, по версии Вашингтона, за убийством сводного брата лидера Северной Кореи стоят спецслужбы КНДР. По данным южнокорейского агентства «Ёнхап», Ким Чон Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами».

Ким Чон Нам (по информации Википедии, родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году он был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений, а впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и на родину не возвращался.