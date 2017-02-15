СМИ сообщили о покушении на Ким Чен Нама 5 лет назад

На Ким Чен Нама уже совершалось покушение, причем это было сделано по указанию северокорейского руководства, однако старший брат действующего лидера КНДР Ким Чен Ына остался жив. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.

«Предыдущая попытка убийства была предпринята примерно пять лет назад», — рассказал Kyodo источник в южнокорейской разведке.

Это же агентство приводит полученные в японских дипломатических кругах сведения, согласно которым женщины — агенты северокорейской разведки, подозреваемые в последней, удачной попытке лишить Ким Чен Нама жизни, уже могут быть мертвы. Эта информация сейчас проверяется.

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14 февраля в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпуре умер мужчина. Перед этим он, жалуясь на сильное головокружение, обратился за помощью к сотрудникам наземных служб, а также рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью и скрылся. Вскоре малайзийские власти подтвердили, что скончался Ким Чен Нам.

Позднее Reuters со ссылкой на свой источник в правительстве США сообщило, что, по версии Вашингтона, за убийством сводного брата лидера Северной Кореи стоят спецслужбы КНДР. По данным южнокорейского агентства «Ёнхап», Ким Чен Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными «отравленными иглами».

Ким Чен Нам (по информации Википедии, родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году он был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений, а впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и на родину не возвращался.