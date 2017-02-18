В Малайзии арестовали одного из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

В Малайзии арестован один из четырех мужчин, разыскиваемый полицией по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает газета The Star.

По сведениям ее источников, арест был произведен вечером 17 февраля во время рейда в одном из кондоминиумов в Джалан-Кучай-Лама в Куала-Лумпуре. При задержании у подозреваемого обнаружили паспорт на имя 47-летнего гражданина КНДР, также в документе есть многочисленные отметки о поездке в Малайзию. Сейчас полиция устанавливает подлинность документа.

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Ранее сообщалось о задержании двух подозреваемых в убийстве женщин.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, он собирался вылететь оттуда в Макао к своей семье. По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существуют различные версии убийства: старшего брата северокорейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в отравляющем веществе тампоном. Сообщалось, что и после вскрытия причина смерти осталась неизвестна.