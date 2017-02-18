Стала известна личность нового подозреваемого по делу об убийстве Ким Чон Нама

Полиция Малайзии раскрыла личность четвертого подозреваемого по делу об убийстве Ким Чон Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает Reuters.

Уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль (Ri Jong Chol) был задержан днем ранее в штате Селангор. Мужчину 1970 года рождения подозревают в причастности к смерти Ким Чон Нама. Источники в правительстве Малайзии отмечают, что по меньшей мере еще трое подозреваемых находятся на свободе.

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Ри Чон Чхоль оказался первым выходцем из КНДР, заподозренным в этом преступлении. 15 февраля сообщалось, что в связи с убийством брата Ким Чен Ына задержали гражданку Мьянмы (по другим данным — Вьетнама). Также были арестованы житель Малайзии и женщина из Индонезии.

Ким Чен Нам — брат Ким Чен Ына по отцу, не был в КНДР с 2001 года. Он был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Из столицы Малайзии он собирался вылететь в Макао к своей семье.

По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существует разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.