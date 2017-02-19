Задержанная за убийство брата Ким Чен Ына говорила об участии в съемка телешоу

Гражданка Индонезии Сити Айша, задержанная в Малайзии по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказывала своей семье, что участвует в съемках развлекательной передачи для японского телевидения. Об этом пишет в воскресенье, 19 февраля, японская газета Mainichi Shimbun.

Как сообщила сестра задержанной, Айша работала магазине женского белья на индонезийском острове Батам и в конце января рассказала, что в качестве подработки начала сниматься в развлекательном шоу и поэтому часто плавает на пароме в соседнюю Малайзию. При этом само шоу женщина посмотреть не могла, так как оно якобы транслируется только в Японии.

В ходе одного из «розыгрышей» Айша, по ее словам, взяла красный перец и нанесла его на щеки незнакомому мужчине. При этом после задержания она заявила полиции, что ее наняли за 100 долларов участвовать в подобных «розыгрышах».

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Из столицы Малайзии он собирался вылететь в Макао к своей семье.

По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существует разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы, помимо Айши, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама) и гражданин Малайзии. 17 февраля был задержан четвертый подозреваемый — уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль (Ri Jong Chol). По информации издания The Strait Times, он был экспертом в области химии и около десяти лет до 2011 года работал в одном из исследовательских центров в индийском городе Калькутта.

