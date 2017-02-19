Мир
 

Задержанная за убийство брата Ким Чен Ына говорила об участии в съемка телешоу

Перейти в «Мою Ленту»
Место покушения на Ким Чен Нама
Место покушения на Ким Чен Нама

Гражданка Индонезии Сити Айша, задержанная в Малайзии по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, рассказывала своей семье, что участвует в съемках развлекательной передачи для японского телевидения. Об этом пишет в воскресенье, 19 февраля, японская газета Mainichi Shimbun.

Как сообщила сестра задержанной, Айша работала магазине женского белья на индонезийском острове Батам и в конце января рассказала, что в качестве подработки начала сниматься в развлекательном шоу и поэтому часто плавает на пароме в соседнюю Малайзию. При этом само шоу женщина посмотреть не могла, так как оно якобы транслируется только в Японии.

В ходе одного из «розыгрышей» Айша, по ее словам, взяла красный перец и нанесла его на щеки незнакомому мужчине. При этом после задержания она заявила полиции, что ее наняли за 100 долларов участвовать в подобных «розыгрышах».

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Из столицы Малайзии он собирался вылететь в Макао к своей семье.

По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существует разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы, помимо Айши, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама) и гражданин Малайзии. 17 февраля был задержан четвертый подозреваемый — уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль (Ri Jong Chol). По информации издания The Strait Times, он был экспертом в области химии и около десяти лет до 2011 года работал в одном из исследовательских центров в индийском городе Калькутта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
日本の番組」偽装か…逮捕の女、家族に話す
North Korean nabbed in Kim Jong Nam assassination probe is chemistry expert
Стала известна личность нового подозреваемого по делу об убийстве Ким Чен Нама
В Малайзии арестовали одного из подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама
КНДР заранее отказалась признавать результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына
Последние новости
Глава МИД Франции предупредил США о безуспешности попыток раскола Европы
Задержанная за убийство брата Ким Чен Ына говорила об участии в съемка телешоу
Рой Джонс назвал сроки завершения карьеры
Американская авианосная группа вошла в Южно-Китайское море
Telegraph заявила о причастности России к попытке переворота в Черногории
Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни американца
МИД России и Евросоюз рассказали о переговорах Лаврова с Могерини
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:02 18 февраля 2017
Рекс Тиллерсон

Новые лица, старые проблемы

Сергей Лавров на саммите G20 впервые встретился с новым главой Госдепа
08:10 Сегодня

Глава МИД Франции предупредил США о безуспешности попыток раскола Европы

18:29 18 февраля 2017

Эрдоган попытался помочь попавшему под автобус телохранителю

04:24 Сегодня

Трамп причислил себя к фанатам НАТО

Мир
 — 
00:13 17 февраля 2017
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **

Гонки на небесных ладьях

Азиатские державы рвутся в космос
06:05 Сегодня

Telegraph заявила о причастности России к попытке переворота в Черногории

20:47 17 февраля 2017

КНДР заранее отказалась признавать результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына

00:03 Сегодня

Вице-президент США обсудил с Порошенко прекращение огня на востоке Украины

Мир
 — 
00:20 10 февраля 2017

Опиум для народа

Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
17:24 18 февраля 2017

В Мюнхене началась встреча глав МИД «нормандской четверки»

17:07 18 февраля 2017

Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду

19:06 17 февраля 2017

Пленный исламист признался в массовых изнасилованиях

Россия
«Енот ослеп, от него попытались избавиться»
Что ждет зверей, попавших в контактный зоопарк
Мужик до Киева доведет
Как межфракционный брак отразился на карьере Максаковой
Взять третью бабушку
Новые семьи для одиноких стариков — вместо домов престарелых. Репортаж из Якутии
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
МИД России и Евросоюз рассказали о переговорах Лаврова с Могерини
В Мурманске мужчину дважды за полторы минуты сбили машины
В подмосковном Наро-Фоминске загорелся 14-этажный жилой дом
Все материалы
Мир
Рекс ТиллерсонНовые лица, старые проблемы
Сергей Лавров на саммите G20 впервые встретился с новым главой Госдепа
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Задержанная за убийство брата Ким Чен Ына говорила об участии в съемка телешоу
Глава МИД Франции предупредил США о безуспешности попыток раскола Европы
Трамп причислил себя к фанатам НАТО
Telegraph заявила о причастности России к попытке переворота в Черногории
Завтрак длиной в сто лет
Что ждет Россию и мир в XXII веке
Все материалы
Бывший СССР
Сердце волка
Как охотятся на хищников в Чернобыльской зоне отчуждения
Глава ОБСЕ анонсировал создание 20 зон безопасности в Донбассе
Без светлого будущего
Почему Украина может остаться без электроэнергии и тепла
Порошенко прокомментировал решение России признать документы жителей Донбасса
Президент Украины поблагодарил генсека НАТО за осуждение политики России
Бывший депутат Рады рассказал о взятке в 150 тысяч долларов для Луценко
Главы ДНР и ЛНР отреагировали на признание документов жителей Донбасса в России
Все материалы
Финансы
Карточный долг
Что принесет россиянам введение продуктовых карточек
Греф констатировал попадание российской экономики в стагнацию
Moody's улучшило прогноз рейтингов России до стабильного
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза по кредитному рейтингу России
В Госдуме призвали снизить ставку ЦБ до уровня инфляции
«Финам» объяснил необычное поведение рубля
Глава ВТБ допустил укрепление рубля на 10 процентов в течение года
Все материалы
Бизнес
От самовара до телескопа
Что выпускают российские оборонные заводы, помимо оружия
Больная тема
Зачем частные инвесторы вкладываются в здравоохранение
Новые технологии на службе у бизнеса
«Роснефть» повышает эффективность операционной деятельности, внедряя инновации
Чубайс растолковал слова об ужасе в Давосе
Средний класс в России перешел с виски на водку
«Почта России» повысит цены на пересылку писем
В ФАС рассказали об итогах проверки Lenovo и HP
Все материалы
Силовые структуры
Пистолет не должен думать
Чем умное оружие опасно для своих владельцев
Архипелаг кулак
Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер
Якобы развернута, будто бы нарушила
Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
Американская авианосная группа вошла в Южно-Китайское море
В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
ФСБ задержала боевика «Аскера» при попытке проникнуть в Крым
Криминальный авторитет Пичуга задержан в Коми
Все материалы
Наука и техника
Пенная вечеринка
Легендарная серия Half-Life обретает достойное продолжение: превью Prey
Много чести
Кто кого заборет: викинг, рыцарь или самурай — обзор For Honor
Инквизиторы допрашивают предполагаемых еретиковКарающая длань
Как мальтийская инквизиция наказывала христиан-вероотступников
SpaceX в последний момент отменила запуск корабля с супербактерией
SpaceX отложила первый полет на Марс до 2020 года
НАСА отправит на МКС супербактерию
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоФедор может
Все что угодно. Но по зубам ли Емельяненко Мэтт Митрион?
Рой Джонс назвал сроки завершения карьеры
Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни американца
Определились все пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Губерниев извинился перед Фуркадом за оскорбление в прямом эфире
Российские бадминтонисты впервые в истории вышли в финал ЧЕ смешанных команд
На церемонии награждения биатлонистов перепутали российский гимн
Все материалы
Культура
Бенисио дель ТороБенефис дель Торо
Самому опасному пуэрториканцу Голливуда исполняется 50 лет
Любовники у психоаналитика
«Логан», китайский беспредел и развенчание любви на Берлинском фестивале
Время задавать вопросы
Началась долгожданная «Оттепель», теперь и на Крымском валу
Мединский призвал извлечь урок из Февральской революции
Главного приза Берлинале удостоился фильм о любви на скотобойне
Бегом из СССР
Каурисмяки, Денев и единственный русский фильм на Берлинском кинофестивале
«Все великие мужчины — подкаблучники»
Как жить, пить, любить и работать на склоне лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Хейтерам назло
Как лишенные конечностей и парализованные обретают миллионы фанатов в сети
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Немецкого журналиста задержали в Турции по подозрению в пропаганде терроризма
СМИ распекли Трампа за шутку насчет возраста
Захарова рассказала об участии Лаврова в доставке пиццы и водки журналистам
Черепаха обогнала зайца в прямом эфире Facebook
В сети создали деловой журнал о мемах
Все материалы
Ценности
Белое безмолвие
Шведские приключения вместе с Volvo
Nike разрешил женщинам не быть «мармеладными»
В Женеву привезут внедорожный Maybach с открытым кузовом
Lancome «вырастил» совершенную розу
Мужчинам предложили аромат для соблазнения
Rolls-Royce испытал автомобили на французском курорте
Раритетный Ferrari оценили в 10 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Дубай-Марина. ОАЭ © Олег Жуков / Фотобанк ЛориНа границе моря и пустыни
Почему в Дубай стремятся сотни тысяч россиян
Двух дебоширок вывели из британского самолета под аплодисменты пассажиров
Чиновники захотели расширить Золотое кольцо России
Американцы создали прозрачную лодку из пуленепробиваемого материала
Не наше все
Страны, где не встретить путешественников из России
Все материалы
Из жизни
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
Красный телефон Гитлера уйдет с молотка в США
Минами МинегисиРабыни поп-индустрии
Как в эстрадных концлагерях Японии куют будущих кумиров
«Красота не в размере»
Так говорит самая пышная модель Sports Illustrated
Полиция Дубая взяла с российской модели обязательство не рисковать жизнью
В Бразилии брошенный пес устроился на работу на заправке
Пышная шевелюра четырехмесячной британки прославила ее в сети
Все материалы
7 неожиданно красивых «китайцев»
Кроссоверы из Поднебесной, которые вам точно захочется купить
Найдено в гараже: Toyota Crown
Как классический японский седан обрел вторую жизнь
История культовых тюнинг-ателье: Alpina
Гид по истории самого знаменитого тюнера BMW
Bugatti Chiron: главные цифры
Как рождается самый крутой гиперкар планеты — цифры и факты
В Великобритании выставили на продажу лимузин Трампа
Магнитогорский Evoque: ответ компании Land Rover
Porsche обвинили в сокрытии данных о разбившихся суперкарах
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы