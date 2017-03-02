Пхеньян огласил собственную версию смерти корейца в аэропорту Куала-Лумпура

Власти Северной Кореи предположили, что скончавшийся в аэропорту Куала-Лумпура человек — Малайзия утверждает, что это брат лидера КНДР Ким Чен Нам — умер от сердечного приступа. Об этом сообщает Reuters.

Бывший заместитель постоянного представителя страны при ООН Ри Тон Ир также заявил, что если у властей Малайзии есть данные об отравлении погибшего, то образцы обнаруженного вещества необходимо передать для исследования в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура при помощи токсичного вещества нервно-паралитического действия. Южная Корея и США утверждают, что он был умерщвлен агентами северокорейского режима. Пхеньян не признает, что погибший — именно Ким Чен Нам.

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Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама) и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. В розыск также объявлены четверо граждан Северной Кореи.

Полиция пришла к выводу, что женщины нанесли отравляющее вещество на лицо Ким Чен Нама голыми руками. Им предъявлено обвинение в убийстве. По этой статье суд может вынести смертный приговор.