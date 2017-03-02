Северокорейцам с помощью воздушных шаров расскажут об убийстве Ким Чен Нама

Южнокорейские активисты с помощью воздушных шаров намерены рассказать гражданам КНДР об убийстве Ким Чен Нама — единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает The South China Morning Post в четверг, 2 марта.

Внутри шаров, которые направят в сторону КНДР, будут листовки с описанием обстоятельств произошедшего и фотографии Ким Чен Нама, в том числе и предсмертный снимок, сделанный в клинике аэропорта Куала-Лумпура. Ким Чен Ын в этих посланиях будет назван «дьяволом-братоубийцей». По версии активистов, лидер КНДР убил родственника, чтобы тот не претендовал на власть.

Первые шары полетят через границу с Севером в середине марта.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура при помощи токсичного вещества нервно-паралитического действия. Южная Корея и США утверждают, что он был умерщвлен агентами северокорейского режима.

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Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама) и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. В розыск также объявлены четверо граждан Северной Кореи.

Полиция пришла к выводу, что женщины нанесли отравляющее вещество на лицо Ким Чен Нама голыми руками. Им предъявлено обвинение. По этой статье суд может вынести смертный приговор.