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Японские СМИ сообщили о китайской охране Ким Чен Нама

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Ким Чен Нам был убит именно в Малайзии, чтобы избежать конфликта КНДР с Китаем. Об этом сообщает японская газета «Ёмиури симбун» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, старший сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына проживал в специальном административном районе Китая — Аомыне, или Макао. Власти КНР приставили к нему и его семье охрану, опасаясь за их жизнь. Сам Ким Чен Нам постоянно просил ее убрать, так как она ему мешала. Ким Чен Ын, как утверждает источник, запретил проводить операцию по уничтожению Ким Чен Нама в Макао, чтобы не портить отношения с Китаем.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура, откуда собирался вылететь в Макао к своей семье. По словам министра здравоохранения Малайзии, смерть наступила из-за паралича, вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX. В кармане убитого обнаружили северокорейский паспорт на имя Ким Чхоля.

По подозрению в причастности к преступлению арестованы гражданин Малайзии, уроженец КНДР Ри Чон Чхоль, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама) и гражданка Индонезии. Последняя — 25-летняя Сити Айша, получила за отравление Ким Чен Нама 90 долларов. В розыск также объявлены четверо граждан КНДР.

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