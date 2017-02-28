МИД прокомментировал сообщения об отказе Москвы задержать убийц Ким Чен Нама

Официальных обращений к России с просьбой о задержании подозреваемых в причастности к убийству родственника лидера КНДР Ким Чен Ына не поступало. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил РИА Новости источник в российском МИД.

«Насколько известно, расследование инцидента с северокорейским гражданином в аэропорту Куала-Лумпур ведется малайзийской стороной», — рассказал собеседник агентства, отметив при этом, что достоверные сведения о «причастности граждан КНДР к указанному происшествию» также не поступали.

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28 февраля южнокорейская газета «Чунан ильбо» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что Сеул просил Москву задержать четырех северокорейцев, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама — единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, однако Россия не пошла на этот шаг из-за отсутствия достаточных оснований.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао к своей семье. По словам министра здравоохранения Малайзии, смерть наступила из-за «серьезного паралича», вызванного действием высокотоксичного химиката, известного как нервно-паралитический агент VX.

По подозрению в причастности к преступлению были арестованы гражданка Индонезии, гражданка Мьянмы (по другим данным — Вьетнама), гражданин Малайзии, а также уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль.

В розыск также объявлены четверо граждан КНДР. По предварительным данным, они покинули Малайзию и направились в Северную Корею через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. В настоящее время предполагаемые преступники находятся в Пхеньяне.